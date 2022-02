L'Avant-scène théâtre N° 1510 : Les soeurs Bienaimé

Pascale et sa soeur Michèle ne se sont pas vues depuis vingt ans. Lorsque Pascale décide de quitter Paris et son mari pour venir s'installer dans la bergerie de leur enfance, dont elles sont copropriétaires, les vieilles rancoeurs refont surface. Surtout, Michèle prend conscience que la folie héréditaire des femmes de leur famille n'a pas épargné sa petite soeur. En compagnie de Rémi, un ami d'enfance toujours amoureux de Pascale, les deux soeurs tentent de faire le premier pas sur le chemin sinueux de la réconciliation. La création des Soeurs Bienaimé a eu lieu le 21 janvier 2022 au Théâtre Antoine dans une mise en scène de Brigitte Buc et Gersende Michel, avec Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas et Patrick Catalifo.