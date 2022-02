Cahier d’exercices pour préparer le TOEIC

Les épreuves du Listening and Reading du Test of English for International Communication évaluent la compréhension orale et la compréhension écrite. Grâce à ce cahier, entraînez-vous de façon ludique pour progresser et améliorer votre score. Conçus autour de plusieurs thèmes couvrant l'ensemble de l'anglais du quotidien et des affaires, les QCM, exercices et quiz de vocabulaire vous permettent de réviser vos acquis et de vous familiariser avec l'examen.