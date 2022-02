Devenir agent immobilier. Les clés pour réussir

Les secets et conseils d'un pro Devenir agent immobilier : le rêve pour de nombreux Français mais on ne s'improvise pas agent immobilier comme ça ! Négociateur et commercial dans l'âme, l'agent immobilier est en charge de vendre ou de louer des biens que lui ont confiés des propriétaires. Droit, démarchage, gestion du patrimoine immobilier, compromis de vente, prospection, conseil immobilier, gestion d'un syndic de copropriété, les missions sont nombreuses.