Super cahier Electrocinétique MPSI-PCSI-PTSI-TSI1-MP2I. Tome 2

Le Super Cahier d'exercices en électrocinétique 2 est conçu pour les étudiants des premiers cycles port-bac. Son objectif est de permettre de comprendre et d'assimiler, en quasi-autonomie et en temps limité, tous les concepts fondamentaux de l'électrocinétique. Le cahier introduit progressivement les concepts dans des paragraphes brefs systématiquement accompagnés de questions et d'exercices d'application. Des espaces sont réservés aux raisonnements, calculs et interprétations des étudiants pour qu'ils s'accaparent les connaissances et méthodes. L'enchaînement des questions, leur difficulté et leur progressivité ont été étudiés et testés pour permettre à chacun d'avancer efficacement. Chaque double-page est consacrée à une notion fondamentale et conçue pour permettre à chaque étudiant de la comprendre, de la mémoriser, de savoir quand et comment l'utiliser. Les corrigés sont très détaillés pour ne manquer aucune étape du raisonnement et de la réalisation. En travaillant directement sur ce cahier en quadrichromie avec une mise en page et des illustrations soignées, l'étudiant dispose d'un outil de révision personnalisé et unique associant cours et exercices.