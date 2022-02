Physique MPSI, MP2I, PCSI, PTSI. Tout-en-un

Le manuel TOUT-EN-UN de physique en bichromie conforme au nouveau programme de 1re année des filières MPSI, MP2I, PCSI, PTSI. Un cours complet et clair, qui présente tous les savoirs et les principales démonstrations à comprendre et assimiler. Des méthodes, facilement mémorisables, qui résument l'essentiel à retenir et permettent d'acquérir les savoir-faire et raisonnements nécessaires. De nombreux exercices corrigés, variés et progressifs, classés par niveau de difficulté, pour s'entraîner régulièrement. Des activités documentaires liées au nouveau programme. L'ouvrage de référence pour réussir sa prépa et intégrer une grande école d'ingénieurs.