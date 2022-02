La Grande-bretagne contemporaine. 6e édition. Edition bilingue français-anglais

Cet ouvrage bilingue est destiné aux étudiants de classes préparatoires et de 1er cycle universitaire, ainsi qu'aux étudiants en sciences politiques. Cette nouvelle édition mise à jour propose une présentation et un panorama de la Grande-Bretagne actuelle. Elle aborde les aspects institutionnels, sociaux, politiques, économiques et diplomatiques de ce pays et actualise les changements et les évolutions qui se sont manifestés depuis les dernières décennies. Le texte est présenté en anglais et en français sur une double-page, le vis-à-vis des paragraphes permet à l'étudiant travaillant de manière autonome de s'exercer soit au thème, soit à la version de manière souple et progressive. Chaque chapitre est complété par un lexique. En fin d'ouvrage, les étudiants trouveront une méthodologie du commentaire de texte nécessaire aux épreuves orales.