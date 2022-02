LA DERNIÈRE OMBRE - TOME 02

Quand la réalité rattrape l'imaginaire. Le lieutenant est mort, le sort des blessés est incertain et les réserves de la Baronne s'amenuisent. Il faudrait partir, mais dehors, une tempête empêche le départ. Tout le monde ne pourra pas sortir vivant de ce bourbier et certains chuchotent déjà qu'il faudrait abandonner les éclopés... A l'abri des murmures mutins, les enfants cachés dans les murs du manoir continuent de fuir leur quotidien en se contant des histoires. La dernière ombre les observe, elle les protège et, finira même par dévoiler ses secrets à la douce Natalia... Pourtant, si l'imaginaire permet de s'évader, l'échappée n'est que temporaire. Bientôt les conséquences de la peur, de la guerre et de la famine rattraperont toutes ces âmes que le hasard a rassemblé. Quand ces éléments sont convoqués, une seule chose sait les contenter : le sang. Fin tragique d'un diptyque inspiré par l'univers du Labyrinthe de Pan, La Dernière Ombre décrit les tourments de la guerre dans un paysage russe hivernal. Un récit bouleversant sublimé par la justesse d'un graphisme virtuose.