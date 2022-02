Un capitaine de 15 ans Tome 1

L'oeuvre de Jules Verne adaptée en bande dessinée. 1873, Nouvelle-Zélande. Alors que la chasse à la baleine approche de son sinistre âge d'or, le capitaine Hull ne sait déjà plus où trouver ces grands mammifères marins. Après deux mois de chasse infructueuse, son navire, le Pilgrim, entre dans la baie d'Auckland. Frustré par cette mauvaise pêche qui met à mal sa réputation, il se réengage, à peine le pied au sol, pour une mission à l'apparente simplicité. Il doit mener à San Francisco la femme et le fils du riche armateur James W. Weldon ainsi que son cousin, un amusant personnage à moitié fou, à moitié savant. Tandis que la balade de santé n'est bouleversée que par les aléas d'un quotidien marin, la trajectoire de cette gentille traversée bascule définitivement le jour où, au loin, une baleine apparaît. Galvanisé par l'apparition miraculeuse, le capitaine Hull fait préparer une barque, empoigne son harpon et se précipite vers la bête. A bord du Pilgrim, Dick Sang, jeune et prometteur mousse de 15 ans assiste impuissant à un évènement dont il devra rapidement assumer l'entière conséquence. Rythmé par les caprices insensibles des vents et marées, Un capitaine de 15 ans, suit le cours imprévu d'un voyage routinier devenu initiatique. L'oeuvre de Jules Verne, une fois mise en images, rappelle les aventures de Tintin ou Corto Maltese. Une nouvelle série enthousiasmante prévue en trois tomes.