Les enquêtes d'Hannah Swensen Tome 5 : Meurtres et cupcakes au caramel

Le caramel qui ne vous tue pas vous rend plus fort Ces derniers temps, l'existence d'Hannah une saveur douce-amère. Certes, sa soeur Andrea est enceinte - et c'est une source inépuisable d'irritation et d'amusement - et, oui, elle prend toujours beaucoup de plaisir à donner des cours de cuisine au lycée de Lake Eden. Mais sa vie sentimentale, elle, reste compliquée. Norman le dentiste, ou Mike le gentil flic ? Son coeur balance. Quand soudain, un nouveau meurtre ! On retrouve derrière le lycée le corps du vieux shérif Grant. Avec, sur ses vêtements, des traces d'un des fameux cupcakes au caramel d'Hannah. Quitte à se mêler, comme elle sait si bien le faire, de ce qui ne la regarde pas, notre héroïne se met en tête chercher le coupable. Sa mère et son chat ne seront pas en reste pour rendre cette histoire à la fois sucrée et piquante ! Secrets scandaleux, trahisons brûlantes, rebondissements en pagaille, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle enquête passionnante ; ainsi bien sûr que de nouvelles recettes de pâtisseries toujours succulentes... et bien nécessaires pour affronter ces multiples péripéties ! Bref, une tuerie.