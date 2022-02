" Un suspense qui explose tous les critères habituels. C'est remarquable ! " Stephen King Jacob Finch Bonner a connu son heure de gloire comme romancier avant de sombrer dans l'anonymat. Il enseigne désormais l'écriture dans une université du Vermont. Un jour, un de ses étudiants, Evan, lui dévoile l'intrigue du livre qu'il ambitionne d'écrire. Une intrigue géniale. Le best-seller assuré. Quelques années plus tard, Jacob apprend la mort d'Evan, qui n'aura pas eu le temps de concrétiser son projet. Aussi décide-t-il d'utiliser à son profit l'idée fantastique de ce dernier. Et c'est un triomphe. Mais au plus haut de sa gloire, Jacob reçoit un e-mail anonyme, terrifiant : Vous êtes un voleur. Jacob va alors tout faire pour identifier son interlocuteur avant que quiconque apprenne ce qu'il a fait. Pour cela, il va revenir dans le Vermont, pour enquêter sur la vie et la mort d'Evan. Il ne sait pas encore à quel point le jeu va s'avérer dangereux. L'intrigue parfaite ? c'est celle de ce roman, véritable piège qui dévore peu à peu son lecteur. Avec ce coup de maître, Jean Hanff Korelitz, à qui l'on doit déjà la série diffusée sur HBO The Undoing, avec Nicole Kidman et Hugh Grant, confirme qu'elle est le nouveau phénomène du thriller psychologique. " Le meilleur thriller de l'année - et de loin ! " The Washington Post