La nuit des chasseurs. Des années 1970 à aujourd'hui, abus et scandales dans l'industrie du mannequinat

Une plongée dans l'" âge d'or " du mannequinat, qui a tout d'un voyage au bout de l'enfer. Ils s'appellent Jean-Luc Brunel, Gérald Marie, Claude Haddad ou John Casablancas. Pendant des années, la nuit leur a appartenu, et les plus beaux mannequins de la planète - Linda Evangelista, Karen Mulder, Stephanie Seymour ou une certaine Melania K. , future Trump - rejoignaient leurs agences prestigieuses. Ils ont incarné l'âge d'or de la mode et se sont crus intouchables. L'ère MeToo et le scandale Jeffrey Epstein ont précipité l'inéluctable chute de ces chasseurs de " chair fraîche ", qui affichaient avec outrance leur réussite. Les accusations de viols et d'agressions sexuelles sont désormais leur quotidien et la justice n'est pas près de les lâcher, qu'ils soient en liberté, morts ou emprisonnés. Notre époque ne pouvait plus être la leur. La Nuit des chasseurs est le récit de leur irrésistible ascension et de leur violente déchéance. Une immersion au royaume du vice, dont personne ne sort indemne.