Atlas mondial de l'eau. Défendre et protéger notre bien commun, 4e édition

L'eau est la ressource la plus précieuse sur la Terre. Irremplaçable pour l'homme, l'eau est pourtant menacée, parfois mal gérée, souvent inaccessible. Comment donner un accès à l'eau pour tous ? Cet atlas propose un tour d'horizon autour de divers aspects : - L'eau, ressource vitale, abondante mais mal répartie, qui révèle des inégalités sociales et de genre. - L'eau, bien commun menacé par la surexploitation, les pollutions agricoles, industrielles et urbaines. - Préserver les ressources en eau et leur qualité : un défi sanitaire et social, économique et environnemental, mais aussi et surtout un choix politique. Cette nouvelle édition, grâce aux plus de 100 cartes et schémas mis à jour, dresse un tableau complet des défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté pour une meilleure gestion de l'eau.