Pour une écologie positive. Manifeste d'un producteur d'insectes

Au milieu des aquoibonistes, des pessimistes, des culpabilisateurs en tout genre, il est une posture définitivement optimiste et positive : celle des entrepreneurs qui peuvent changer le monde en apportant les innovations nécessaires aux grands défis de notre temps. En 2011, Antoine Hubert créait Ynsect, entreprise pionnière dans la production et la transformation d'insectes, pour contribuer à nourrir les 9 milliards d'humains qui peupleront la planète en 2050 tout en préservant l'environnement. Dix ans plus tard, Ynsect fait partie des leaders technologiques mondiaux et affiche un bilan écologiquement durable. Sans idéalisme béat ni tabous, mû par des convictions écologiques et sociales fortes, Antoine Hubert propose, à travers l'aventure Ynsect, un nouveau modèle d'entreprise qui réconcilie économie et sauvegarde de la planète en mettant la technologie au service de la nature.