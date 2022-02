Shanghai, fin des années 1930. Fuyant les persécutions nazies, plus de 20000 Juifs allemands et autrichiens, des intellectuels pour la plupart, s'exilent dans le dernier port au monde offrant encore un possible asile. Dans cette Shanghai cosmopolite, bousculée par l'afflux de ces réfugiés, de troubles jeux de pouvoir se mêlent à la corruption, le cynisme l'emporte sur les enjeux de la guerre, des espions surgissent de toutes parts et l'héroïsme se niche parfois là où on ne l'attend pas. Inspiré d'un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, Adieu Shanghai est un roman à l'atmosphère envoûtante qui oscille entre récit historique et roman d'espionnage. L'auteur du Pentateuque ou les cinq livres d'Isaac et d'Abraham le Poivrot, clôt avec ce texte puissant sa trilogie consacrée au destin des Juifs d'Europe au XXe siècle.