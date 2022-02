Atlas des forêts dans le monde

Espace de nature, la forêt revêt en réalité de multiples visages. Les forêts sont des territoires depuis longtemps utilisés et transformés : réserves de ressources, elles sont soumises à de multiples contraintes. Pour comprendre ce milieu complexe, il est indispensable de : - Définir les forêts : forme, diversité, utilisation et usage. - Déterminer les ressources disponibles en bois pour le chauffage, la construction, l'industrie. - Préserver et gérer durablement les services rendus par les forêts (nourriture, loisirs...) grâce à des certifications, voire des foresteries alternatives. - Spécifier les menaces : agriculture intensive, pollution, incendies, réchauffement climatique ou urbanisation incontrôlée. - Délimiter les zones de conflits : zones stratégiques, les forêts deviennent des lieux de contrebande ou de refuge. Cet atlas, avec ses plus de 100 cartes, infographies et documents, raconte la diversité des forêts mondiales et éclaire les enjeux de leur sauvegarde pour éviter la perte de biodiversité et permettre une gestion forestière plus durable.