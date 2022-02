La liberté à corps perdu. Comment retomber sur Terre

Jamais nous n'avons été aussi libres, de penser, de nous exprimer, de nous déplacer. Et jamais, pourtant, nous n'avons été aussi aliénés : nous multiplions les dépendances, nous nous contraignons nous-mêmes au travail, nous nous précipitons tête baissée et yeux fermés vers notre fin, dans le grand effondrement dont nous sommes nous-mêmes la cause. Quel peut être alors le sens d'une telle liberté ? Ou plutôt : dans quel sens va-t-elle ? Dans cet essai, Renaud Hétier soutient que la liberté n'est pas, ne peut plus être un " arrachement " à la nature. Retomber sur terre ? Oui, du moins la sentir sous nos pieds, éprouver le soutien que la nature apporte à notre liberté. De ce point de vue, et contrairement à ce qu'on pense trop spontanément, la nature ne nous limite pas : elle nous invite à donner un espace où exprimer notre liberté. Mais encore aurait-il fallu, dès l'enfance, se préparer à une telle expérience pour qu'elle soit pleinement créative. N'était-ce pas dans l'enfance que l'on a le mieux senti le monde autour de soi ?