Je suis le dernier

Partant du procès d'un paysan ayant torturé, violé et dépecé une joggeuse, ce roman noir retrace la généalogie de la violence au sein de la famille du coupable, un homme soumis et taiseux, élevé à la dure par des parents maltraitants, héritier d'une ferme familiale, père de deux enfants, marié et sans histoire, mais dont l'acte barbare et inexplicable semble surgir de temps immémoriaux.