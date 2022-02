Guadeloupe. Basse-Terre, Grande-Terre, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade

Des clefs pour comprendre... une nature luxuriante, des mangroves et forêts humides aux plages de sable doré ; une histoire marquée par deux siècles d'esclavage ; une culture mêlant influences africaines, européennnes et asiatiques ; une architecture rurale traditionnelle. Des itinéraires à parcourir Découvrir les îles de Guadeloupe en 10 circuits de visite ; flâner sur les marchés de Pointe-à-Pitre ; gravir les pentes de la Soufrière ; suivre la route des moulins et des plantations de canne à sucre. Informations pratiquesDe A à Z, tous les renseignements utiles pour réussir son voyage ; les transports locaux ; une sélection d'hôtels et de restaurants ; les adresses et horaires des lieux à visiter ; un lexique créole.