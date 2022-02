Eglises baroquissimes, caves de porto, fondation Serralves, cafés posés sur la plage face à l'Atlantique, tascas et pastelarias où savourer sardines grillées et pastéis de nata, bars et clubs propices aux nuits blanches, balade hype ou au fil du Douro : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Porto !