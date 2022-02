Place Jemaa-el-Fna, splendeurs d'architecture arabo-andalouse, musée Yves-Saint-Laurent, cafés et restos où savourer brochettes et tajines, souks et boutiques de créateurs, balade arty à Guéliz ou dans des jardins merveilleux : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Marrakech !