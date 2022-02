Duomo, Ponte Vecchio, galerie des Offices, jardins et palais Renaissance, marchés colorés, trattorias et enoteche pour se délecter de toute la gastronomie toscane, terrasses avec vue sur l'Arno, balade mode et ateliers d'artisans florentins : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Florence !