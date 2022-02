Mexique. Mexico, Oaxaca, Veracruz, Chichén Itzá, Acapulco, Chihuahua

Des clefs pour comprendre ... des milieux naturels extrêmes : forêt tropicale, déserts, mangrove... ; un relief tourmenté : altiplano, sierras, volcans... ; une histoire et une culture doubles - précolombienne et coloniale -, dont la singularité transparaît toujours dans un art de vivre métissé et dans l'architecture, des Mayas aux modernistes. Des itinéraires à parcourir Découvrir le Mexique en 11 circuits : d'une pyramide à l'autre, de patio colonial en chapelle baroque, de forêt de cactus en sierra indienne, des eaux caraïbes aux vagues du Pacifique... Les informations pratiques De A à Z, tous les renseignements utiles pour préparer et réussir son voyage ; une sélection d'hôtels et de restaurants ; les adresses et horaires d'ouverture des lieux à visiter ; 24 pages de cartes.