Science et création

Claude Paulot est physicien, actuellement professeur de physique à l'Université de Caen, et à l'Ecole Normale Supérieure il a été formé à l'intelligence la plus profonde des deux premiers degrés d'abstraction : celui des sciences expérimentales, et celui des mathématiques qui s'attachent aux quantités et aux relations entre les quantités. La plupart de ceux qui ont reçu cette formation ont leur intelligence imperméable au troisième degré d'abstraction, le degré métaphysique qui considère les choses en leur être même et sur le plan de l'être. Mais l'intelligence de Claude Paulot s'est totalement ouverte à ce niveau métaphysique, elle y a été inondée de lumière, elle s'y meut et s'y épanouit comme un poisson dans l'eau, et, tout en restant physicien, il est devenu profondément métaphysicien. C'est ce qui l'a amené à s'intéresser au problème de la Création, qui est un problème essentiellement métaphysique. L'auteur voulant dissiper les erreurs et les malentendus a écrit ce livre qui donnera tant de lumière et auquel donc il faut souhaiter une grande diffusion, notamment chez les scientifiques dont Claude Paulot fait partie et qui sont les plus menacés d'incompréhension à ce sujet. C'est au service de la Vérité, et d'elle seule, que Claude Paulot fait avec ce livre un si heureux début.