Matière et esprit

La Physique contemporaine a bouleversé les conceptions du temps et de l'espace. Le comportement étrange des particules élémentaires met en difficulté les notions de déterminisme et de causalité et conduit à se demander s'il n'y aurait pas de l'esprit dans la matière. L'auteur essaie de clarifier ces notions pour éviter des confusions fâcheuses car le sens des mots n'est pas toujours le même en physique et en métaphysique. Il s'interroge aussi sur la possibilité des effets du futur sur le présent et médite sur les rapports du temps et de l'éternité, cherchant avant tout à percer les mystères du réel, au service de la Vérité.