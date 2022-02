La gloire du Christ dans l'art + coffret

Reprenant le même principe que L'enfance du Christ dans l'art, La vie publique du Christ dans l'art et La mort et la résurrection du Christ dans l'art, ce beau livre propose cent oeuvres pour traverser l'histoire de l'art et redécouvrir la mort et la résurrection du Christ. L'ouvrage s'articule autour de grandes thématiques : de la résurrection du Christ à l'Apocalypse, en passant par les apparitions de Jésus, l'Ascension, la Pentecôte, le Jugement dernier, etc. , en s'attachant à chaque fois à retracer l'apport artistique du Moyen Age au XXIe siècle. Proposé dans un coffret où glisser les trois volumes précédents. A propos de l'auteur : Marie-Gabrielle Leblanc est historienne d'art, spécialiste de la peinture flamande du XVe siècle, de l'art baroque européen, de l'art copte des chrétiens d'Egypte et de l'art orthodoxe byzantin. Organisatrice de voyages culturels et de pèlerinages, elle est depuis quarante ans reporter et critique d'art d'abord à Famille chrétienne, puis à France catholique.