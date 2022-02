Présentation des 73 livres de la Bible

Ce lexique biblique se veut à la fois scientifique, pédagogique et spirituel. Il se propose de présenter un résumé aussi fidèle et complet que possible de tous les livres que contiennent les Bibles les plus complètes, d'une part celle de l'Eglise catholique, d'autre part celle de l'Eglise orthodoxe grecque. Chaque livre biblique est résumé, présenté, situé dans le déroulement chronologique des événements historiques, religieux et profanes. Tous les noms des auteurs sacrés sont éclairés par leur étymologie hébraïque ou grecque, ce qui permet souvent de mieux comprendre leur mission spirituelle. Ce vaste survol de l'Ancien Testament (46 livres) et du Nouveau Testament (27 livres) est complété par plusieurs index. A propos de l'auteur : Bernard-Marie est membre du tiers-ordre franciscain, docteur en philosophie et théologie, diplômé de langues bibliques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Questions insolites sur la foi catholique, Les Proverbes du Nouveau Testament, La langue de Jésus (Téqui, 2002) et L'ange de Tobie (Téqui, 2011). Il a également mené la révision du Nouveau Testament et des 150 Psaumes de la Bible Crampon-1923.