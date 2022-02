Enquetes sur le paquebot normandie. Enquetessurlepaquebotnormandie

LE DOCUMENTAIRE PASSE SUR FRANCE 3 LE 7 FEVRIER 2022. Le 9 février 1942, dans le port de New York, un terrible incendie éclate à bord du paquebot Normandie. Le prestigieux navire venait d'être réquisitionné par la marine américaine et subissait d'importants travaux en vue de sa transformation en transport de troupes. Très vite, des moyens colossaux sont mis en oeuvre pour maîtriser l'incendie et des tonnes d'eau sont projetées à l'intérieur du navire au point de provoquer son chavirement dans la nuit. C'était un navire exceptionnel ; il avait été dessiné par un " sorcier russe ", Vladimir Yourkevitch, et construit aux chantiers de Saint-Nazaire de 1932 à 1935. A deux reprises, cet ambassadeur du luxe français avait obtenu le ruban bleu de la traversée la plus rapide de l'Atlantique Nord. Après seulement quatre ans de carrière commerciale, la déclaration de la guerre l'avait surpris dans le port de New York qu'il ne quitterait plus jamais. Une enquête du FBI, menée à toute vitesse conclut à un incendie accidentel. 80 ans plus tard et après quatre ans d'enquête, l'auteur a l'intime conviction qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais bel et bien d'un sabotage et que sur Normandie planent les ombres maléfiques de la mafia et des réseaux allemands.