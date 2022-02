De fascinantes oubliees. Defascinantesoubliees

Philosophes, médecins, mathématiciennes, exploratrices, politiques, elles sont trente-cinq réunies ici. Trente-cinq femmes qui, telles des électrons libres, ont traversé et souvent transformé leur époque, rejetant conventions et règles sociales établies. Leurs heures de gloire passées, elles sont tombées aux oubliettes de la mémoire. De la reine rebelle Boadicée qui lutta contre l'oppression de son peuple par l'Empire romain à Lee Miller, muse de Man Ray et reporter de guerre en passant par Trotula, gynécologue du xie siècle, ou Ada Lovelace, première programmeuse informatique, voici les portraits d'aventurière, de l'esprit ou du corps, extraordinaires dont l'histoire, majoritairement rédigée au masculin, a souvent perdu ou minimisé les apports. Parce qu'elles sont passionnantes et passionnées, curieuses, vives, intrépides, nos illustres inconnues quelles que soient leurs actions ou leurs intérêts nous demeurent proches au-delà même du temps.