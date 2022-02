La loire-atlantique vue du ciel. Laloire-atlantiquevueduciel

(réédition en version brochée de 9782737369087)Le département de la Loire-Atlantique, dans lequel l'eau tient une place exceptionnelle, dévoile, au printemps, des vues où la pureté de la lumière et la couleur des lignes du paysage s'accordent avec harmonie. Les images de Franck Dubray, réalisées à cette période, montre comment l'espace au sol s'organise, comment la main de l'homme s'est exprimée dans un environnement naturel et comment cette nature a réussi à intégrer ces bouleversements. Ces vues aériennes de la Loire-Atlantique, en plus d'être esthétiques, aident à comprendre, à articuler les différents sites. Redécouvrez la côte atlantique depuis le ciel.