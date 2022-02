LE SENTIER DES DOUANIERS - DES CÔTES BRETONNES À LA CÔTE D'OPALE. LESENTIERDESDOUANIERS-DESCÔTESBRETONNESÀLACÔTED'OPALE

- Traversée de grands espaces naturels : 12 départements par le sentier douanier (Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Manche, Calvados, Eure, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais et Nord) ; - De belles escapades de Saint-Nazaire à Dunkerque ; - Un thème par double page : lieux remarquables et incontournables, histoire... - Plus de 70 cartes détaillées permettant de mieux appréhender toutes les curiosités, des côtes bretonnes à la côte d'Opale.