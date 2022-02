La manche vue du ciel. Lamanchevueduciel

(Réédition en format broché et bilingue français-anglais du 9782737373312)La côte des Havres, la pointe du Cotentin et ses caps, la plage d'Utah Beach... Redécouvrez la Manche, mais vue du ciel ! Un département qui compte 350 km de côtes, de la spectaculaire baie du Mont-Saint-Michel à l'ouest jusqu'à l'estuaire de la baie des Veys à l'est, en passant par le havre de la Vanlée, les villes patrimoniales de Coutances et de Mortain, la cité balnéaire de Barfleur ou le port de Cherbourg... Ce territoire contrasté prend toute son ampleur vu depuis les airs !