Ile de re, cote nature. Iledere,cotenature

(réédition avec nouvelle couverture de 9782737376948)Ce guide nature attrayant et très complet propose 5 balades "découvertes nature" sur l'île de Ré, avec, pour chacune, une carte de situation, une présentation du milieu naturel (marais salants, estran rocheux, dunes...) et une description des espèces caractéristiques du site (faune, notamment les oiseaux, et flore indigènes). 90 illlustrations accompagnent les textes.