Phares en mer. la construction, les gardiens, l'automatisation. Pharesenmer.laconstruction,lesgardiens,l'automatisation

(réédition avec nouvelle couverture - ancien code éditeur 8498)A la veille de la Révolution française, il existe en tout et pour tout une dizaine de phares sur les côtes de France, tous construits sur le littoral. La commission des phares créée en 1811 publie en 1825 le Programme d'illumination des côtes de France qui constitue la base d'une extraordinaire période de constructions, unique au monde, et qui s'achève à la fin des années 1850. Toutefois, des lacunes persistent notamment pour signaler les hauts-fonds les plus dangereux en mer. En fonction de l'amélioration des techniques, le service des phares commence donc à ériger des tours dans les endroits les plus inaccessibles de nos côtes : les Barges, Armen, la Jument, Kéréon... autant de cailloux mythiques sur lesquels des feux sont installés au sommet de phares légendaires. Cet ouvrage a pour but de faire connaître cette aventure exceptionnelle qui n'a encore jamais été retracée et ainsi illustrée.