Réédition de Toutes les bases et recettes de la cuisine de la mer (9782737374005). Nouvelle couverture et mise à jour du contenu notamment concernant les autorisations de pêche de certains poissons. Cuisiner les produits de la mer nécessite quelques connaissances : - reconnaître un profuit frais et des produits sains ; - maîtriser les gestes simples pour les préparer et les accommoder. Pour cela, cet ouvrage présente les caractéristiques des variétés de produits que nous offre la mer : poissons, crustacés, céphalopodes, coquillages avec : - une fiche signalétique afin de trouver à coup sûr le produit qui vous plaira ; - un choix important de sauces pour accompagner vos plats ainsi que des suggestions de vins pour les agrémenter.