Galants et favorites. Galantsetfavorites

(réédition en plus petit format de la version Beau Livre)De Clotilde aux nombreuses maîtresses de Charles X, reines et favorites ont joué un rôle essentiel et exercé une grande influence sur le cours des événements. Pour elles, rois et galants ont déclaré des guerres, soulevé des peuples, interdit ou fondé des religions. Ils ont aussi tramé des complots, fait exécuter leurs rivaux ou leurs ennemis. Des moeurs peu amènes des Mérovingiens aux frasques libertines de la Restauration, sexe, amour, trahison et pouvoir ont toujours fait bon ménage. Foin des pruderies de l'histoire officielle qui souhaiterait gommer cet aspect souvent leste et parfois carrément grivois de la vie de cour, cet ouvrage évoque autant les Valois que les Bourbons, les Carolingiens que les descendants de Clovis et d'Hugues Capet. Simplement, loin des visions policées ou des images d'Epinal, c'est dans l'alcôve des puissants qu'il se glisse. Et, si la réputation de séducteur du Vert-Galant ou de Louis XIV n'est plus à faire, celle d'autres monarques en étonnera plus d'un. Qui sait aujourd'hui que Louis XI passait pour un paillard, collectionneur de conquêtes ou que Henri III avait, avant même ses seize ans, mis dans son lit toutes les suivantes de sa mère, le fameux "escadron volant " ?