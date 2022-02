Les cathedrales gothiques. Lescathedralesgothiques

- Grâce à une approche thématique et à une importante documentation photographique, ce livre retrace l'épopée de l'architecture des cathédrales gothiques qui défie le temps et les lois de l'apesanteur... . - Un ouvrage qui permet de comprendre comment et pourquoi sont apparus ces monuments. Comment leur construction a été possible (travail et outils des bâtisseurs, savoir technique...). Ce livre met également en valeur des vitraux, des portails, des statues... remarquables. - Paris, Beauvais, Laon, Chartres, Amiens, Rouen, Reims, Noyon... quelques exemples, à retrouver dans le livre, de ces immenses vaisseaux qui dominent les villes de leurs flèches vertigineuses.