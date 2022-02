Alsace - bas-rhin. Alsace-bas-rhin

Du Haut Koenigsbourg au Vosges du nord- 30 balades familiales entre 4 et 12, 5 kmRochers magiques du Taennchel, autour du Haut-Koenigsbourg, le Frankenbourg et ses roches, des vignes aux châteaux, dans la réserve du Taubergiesse, du bois de Sommerley au polder, châteaux d'Andlau et du Spesbourg, le mur païen du Mont Ste-Odile, la cascade de la Serva, Struthof, le sentier mennonite, le Donon, le sentier de sculptures, les Géants du Nideck, cerises et Séquoia, la Suisse d'Alsace, autour du Brotschberg, le Haut-Barr et les Geroldseck, l'oppidum du fossé des Pandours, la réserve du Rossmoerder, promenade dans la Forêt Sainte, les Chortens du Bastberg, de rocher en rocher, de la Heidenkirche à la Burg, du château aux bois de Rothbach, de la Wasembourg à Oberbronn, le circuit des châteaux forts, du Fleckenstein au Palatinat, de La Lauter au Kammerberg, le Delta du Sauer. - Une carte générale et une carte détaillée par balade ; - Des informations pratiques (durée, distance, accès au départ) ; - Des encadrés thématiques au fil des balades. En couverture : le château du Haut Koenigsbourg