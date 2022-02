Alsace - haut-rhin. Alsace-haut-rhin

Du Sundgau au Haut-Koenisgbourg, sur les pas d'une nature variée et d'un patrimoine insoupçonné. - 30 balades familiales entre 3 et 10, 5 kmDu Landskrön à Mariastein, La petite Camargue alsacienne, du château à la gorge des Loups, Autour du château du Morimont, A travers le fief de Hirtzbach, du Grand Canon à Illfurth, géologie et mines de fer, la source de la Doller, Lacs d'Alfeld à Sewen, du vignoble à l'Engelbourg, La mémoire du Hartmannswillerkopf, petit tour au Grand Ballon, la cascade Saint-Nicolas, le sentier des carrières, du Schauenberg au Kukukstein, entre vignes et vieille ville, le lac de Fischboedle, du Lac Vert au col du Tanet, gazon de Faing et lac du Forlet, le champ de bataille du Linge, du Petit au Grand Hohnack, Wineck, grand cru et château, le village fortifié et ses vignes, Brézouard, les anciennes mines d'argent, balade aux trois châteaux, rochers magiques du Taennchel, autour du Haut-Koenigsbourg, le Frankenbourg et ses roches ; - Une carte générale et une carte détaillée par balade pour le confort de l'utilisateur du guide ; - Des informations pratiques (durée, distance, accès au départ). - Des encadrés thématiques au fil des balades. En couverture : village de Thann