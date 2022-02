Guide secret du finistere. Guidesecretdufinistere

Après le succès du Guide Secret de Brest, Marie Le Goaziou évoque à nouveau des lieux aux histoires incroyables : - Curiosités architecturales et lieux : l'île Callot près de Carantec, la ferme corsaire de Lanildut, les grottes marines de Morgat... - Légendes et traditions : les croix de Proëlla à Ouessant, la légende du château de Trémazan, Huelgoat, la véritable forêt du roi Arthur... - Histoires insolites : Les dragons de la cathédrale de Saint-Pol de Léon, Douarnenez - les cuves à Garum, Tréguennec - l'usine de concassage de galets... - Drames et mystères : Le pillage de Morlaix et le château du Taureau, Ile Tudy - la triste épopée du jouet des flots, Concarneau - la jambe cassée de Gauguin... En couverture : ville close de Concarneau.