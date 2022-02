La chapelle saint-jacques de merleac. Lachapellesaint-jacquesdemerleac

Lorsque, venant du bourg de Merléac, on s'achemine vers la chapelle Saint-Jacques et qu'apparaissent, majestueuses et imposantes, la façade Est de la chapelle et sa maîtresse-vitre, on sait d'emblée que l'édifice est remarquable. Reconnue comme un patrimoine de grande qualité au niveau national, la chapelle est classée au titre des monuments historiques. Après plusieurs années de restauration, le visiteur peut découvrir dans toute sa splendeur cet édifice dont tout le décor est préservé : vitraux, peintures murales et voûte lambrissée peinte. Il a fallu à la commune, propriétaire des lieux, beaucoup de courage pour mener à bien ces travaux urgents. A ses côtés, le ministère de la culture, ainsi que la région Bretagne et le département des Côtes d'Armor qui ont apporté des crédits exceptionnels. Patrick Huchet explique avec brio l'histoire de la chapelle, si intimement liée à la grande famille des Rohan. Mais elle garde encore des secrets ! Pourquoi une telle profusion de décors ? Pourquoi la Genèse racontée sur cette voûte ? Plusieurs chercheurs se penchent encore sur cette riche chapelle, que cette monographie nous propose de découvrir.