A la decouverte de la Bretagne

Deux enfants en situation pour faire connaissance avec la vie, les paysages et les activités en Bretagne : - Le port breton- le phare et les îles- Le fest-noz- Le marché du bourg- La forêt de Brocéliande- La côte bretonne et ses mégalithesUn ouvrage adapté au jeune public pour se familiariser avec le sujet tout en invitant à l'échange avec les plus grands ! 3-6 ans