Pratiques sorcières et rituels magiques. Invoquer l'aide du monde invisible

Nous avons tous, parfois, l'impression que notre vie nous échappe, que nous subissons des situations désagréables sans savoir comment reprendre le pouvoir. Ce que nous souhaitons alors, c'est ne pas rester sans réaction, cesser d'accepter et de pardonner tout à tout le monde. Et en effet, pourquoi regarder partir son amoureux.se alors qu'on voudrait le ou la retenir ; se contenter d'un poste subalterne alors qu'on sait qu'on vaut mieux que cela ; se laisser terroriser par un voisin alors qu'on peut s'en protéger ? La sorcellerie aide à gérer tout cela, à déconstruire nos programmations intérieures et accepter de regarder derrière le miroir. Ce livre vous offre, que vous soyez déjà initiées aux pratiques magiques ou non, plus de 60 rituels, charmes et prières qui attirent les bonnes énergies et permettent d'embellir votre vie, de régler vos problèmes et de réaliser vos demandes. Grâce à ces pratiques qui puisent leur énergie dans la nature, vous allez renouer avec le monde visible et invisible, apprendre à y trouver les ressources qui feront évoluer votre vie quotidienne dans le sens qui vous convient et obtenir des satisfactions concrètes et rapides.