Les semblables

Niù vit au Centre depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvient. Elle est élevée selon un programme strict pour atteindre le plus haut niveau de performance et de santé possible. Sur une île entourée de barbelés, Niù ne sait pas s'il existe autre chose que sa réalité. Timéo a 17 ans et il ne veut plus accepter les absences inexpliquées de son père, qui travaille sur une île qui n'existe pas sur les cartes. Alors que celui-ci disparaît une fois de plus pour un long séjour, Timéo intercepte une communication secrète, de la part d'une jeune fille qui n'a rien en commun avec lui...