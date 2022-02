Signé Margot Mertz

Pour un prix raisonnable, Margot Mertz fait disparaître toute trace de vos tweets gênants, photos honteuses, vidéos embarrassantes... bref, Margot nettoie Internet de vos pires erreurs. Et sa petite entreprise connaît un joli succès au lycée Roosevelt, aussi bien auprès des élèves que des professeurs ! Mais son affaire s'emballe quand des photos intimes de certaines filles de Roosevelt sont publiées sur Internet. Et ce sont les premières d'une longue série. Margot ne reculera devant rien pour faire tomber les responsables de ces posts révoltants. Même si, pour cela, elle doit faire ami-ami avec ses suspects et enfreindre le règlement scolaire (ainsi que quelques lois...). Et Margot, qui pensait avoir déjà tout vu dans les historiques de ses congénères, va tomber de haut...