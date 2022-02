À la montagne

Un premier imagier des vacances en altitude par une artiste photographe. Ce très beau travail photographique de Nathalie Seroux invite les tout-petits à découvrir les différentes visages de la montagne, hiver comme été. Comme pour Autour de moi, ABCdaire, Fruits et légumes, Au bord de la mer ou A la ferme, Nathalie Seroux donne une vision personnelle et sensible de ses sujets pour apprendre à l'enfant à reconnaître et nommer les choses : il va pouvoir tisser des liens entre les images, les mots et ce qui l'entoure, mais aussi jouer avec les formes, les couleurs et les échos dans son propre univers pour chaque jour s'éveiller un peu plus. Sur un sujet aussi attractif que la montagne, la photographe crée des images simples et épurées en jouant avec la lumière, les matières, l'harmonie des couleurs chatoyantes. Ses photos dégagent une grande vitalité ; les êtres, objets et instants saisis se laissent nommer avec évidence, permettent de se conter de nouvelles histoires. Sont présents aussi bien les vêtements et objets incontournables sur les pistes ou les sentiers de randonnée que les différentes activités que l'on peut pratiquer en altitude, les animaux emblématiques des hauteurs, des véhicules, des paysages changeants, tous ces détails qui rendent la montagne si fascinante... et beaucoup de tendresse pour montrer l'environnement immédiat du tout-petit dans ces beaux décors escarpés ! Un imagier à feuilleter dans l'ordre ou au hasard, qui donne à voir le monde à portée de main.