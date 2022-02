Sur les chemins de Provins. Un joyau du patrimoine mondial

"Que tous les marchands allans et revenans soient en sûreté sous mon conduit et en ma défense, en tout temps et dans toute ma terre". Ces mots venus du Moyen Age auraient pu être prononcés par Thibaut Ier de Navarre lorsque se tenaient les foires de Champagne, à l'ombre des gigantesques remparts. Troubadour célèbre en son temps, Thibaut appartenait à la lignée des comtes de Champagne qui ont régné en maîtres sur Provins aux XIIe et XIIIe siècles. Riches et puissants au point de faire de l'ombre aux rois de France, ils ont développé la cité en une place commerciale de premier ordre. Témoin exceptionnel de la vie médiévale, la ville est aujourd'hui inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Petit miracle de conservation et d'émotion, Provins s'offre aux visiteurs comme un joyau riche de mille histoires et de lieux uniques : la fameuse tour César, la précieuse collégiale Saint-Quiriace, les salles voûtées de la Grange-aux-Dîmes, l'abside à la lumière dorée du prieuré Saint-Ayoul ou encore les imposantes maisons médiévales. Ce bel ouvrage regroupant des photographies inédites et des documents d'archives nous invite, au gré d'une promenade aux quatre saisons, à découvrir une ville aussi dynamique que poétique...