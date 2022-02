24 heures dans la peau de l'archéologue. 7 mystérieuses énigmes t'attendent !

L'Académie des sciences organise un concours. Le professeur von Grummelseck est chargé de choisir le nouvel archéologue de l'extrême. Ce pourrait être toi ! Mais attention ! C'est une mission très difficile. Il faut intervenir très vite, partout dans le monde et mener une vie à la fois d'aventure et de savant. En plus, tu ne seras pas seul à concourir ! Ainsi commence ce livre qui propose au lecteur de résoudre 7 énigmes archéologiques en 24 heures chrono chacune. Dans une course contre la montre, sept lieux et autant de civilisations et d'époques sont visités (Préhistoire, Mésopotamie, Mayas, Egypte, Cambodge, Grèce et France). Retrouver et dater un crâne qui pourrait avoir appartenu à l'un des premiers hommes, récupérer une précieuse tablette avant les pillards de tombes et décrypter son mystérieux texte, affronter ses peurs pour faire le jour sur la disparition de la civilisation maya... à la manière d'Indiana Jones, le lecteur doit aller de page en page pour piocher des infos et ensuite faire ses choix. Attention ! S'il se trompe de piste, qu'il retourne vite d'où il vient pour ne pas se faire doubler par ses concurrents. Dans chaque épisode, le temps de l'aventure se distingue du temps du documentaire (dont les cartouches permettent de restituer les techniques, les exemples, bref la longue durée et la réalité du métier d'archéologue). Un livre pour faire le plein d'infos sur le fascinant métier d'archéologue et partir à la découverte des trésors du passé en s'amusant !