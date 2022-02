Wolf Girl Tome 3 : La Grotte secrète

Grâce à ses amis de la forêt, Gwen a réussi fuir le camp qui la retenait prisonnière. Désormais, elle n'est plus la seule humaine de la bande. Rupert, un garçon peureux mais très débrouillard, l'accompagne. Et il pourrait bien avoir trouvé un moyen de retrouver ses parents... Mais les soldats sont toujours sur leurs traces et se rapprochent dangereusement... Et bientôt, Zip, un des chiens, est blessé. Si Gwen veut se sortir de ce mauvais pas et protéger sa meute, elle va devoir faire confiance à des alliés inattendus...