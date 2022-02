La présence, ça se pratique

Sa prédilection pour les questions de sens et de spiritualités ont conduit Elisabeth Marshall à rencontrer, dans le cadre de son métier de journaliste, de nombreux thérapeutes et praticiens du corps et du développement personnel. Pour ses enquêtes, elle a expérimenté les disciplines qu'elle découvrait : yoga, méditation, massage, travail du souffle, jeûne, pleine conscience, initiation à la prière... L'auteure nous entraîne dans un voyage à travers des pratiques corporelles qui ont en commun l'art de la présence à soi et au monde, dans un dialogue intérieur qui fonde, rassemble et apaise. Elle nous invite à faire confiance aux messages du corps et à affiner notre écoute et notre ressenti, conditions de la bienveillante rencontre avec l'autre. Entre parcours personnel et exercices pratiques accessibles à tous, ces "petites philosophies du corps" ouvrent à une visée universelle de l'humain. "Entreprendre ce tour du propriétaire, en revisitant mes expériences, m'a menée tour a` tour a` rencontrer ma force et ma fragilité, mes questionnements et ma confiance en la vie, mon besoin d'intériorité et d'ouverture, mon aptitude au don et a` l'accueil. En acceptant cette part de mystère qui m'échappe et me tire en avant, dans une présence au monde que je ne cesse de construire et de découvrir". Ceux qui changent sont ceux qui pratiquent ! Elisabeth Marshall est directrice éditoriale au magazine La Vie (groupe Le Monde) et conceptrice du magazine Sens&santé. Journaliste spécialisée dans les questions de santé, de spiritualité et de développement personnel, elle a contribué à plusieurs ouvrages autour de la méditation ou des médecines complémentaires.