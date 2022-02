Métal hurlant N° 2, hiver 2021 : Le cantique des cantiques

Que retenir de la fantastique aventure du premier Métal Hurlant entre 1975 et 1987 ? Répondre à une telle question est un défi auquel seul Jean-Pierre Dionnet, son cofondateur et rédacteur en chef historique, pouvait répondre. Jean-Pierre Dionnet a donc sélectionné 25 histoires courtes qui, selon lui, constituent Le Cantique des cantiques de Métal Hurlant. On y retrouvera des histoires classiques, bien entendu, comme The Long Tomorrow de Moebius et Dan O'Bannon, qui a influencé le film Blade Runner ou Crux Universalis Eternity Road d'Enki Bilal, mais aussi d'autres auteurs qui ont marqué l'histoire du genre : Mézières, Gillon, Druillet, Schuiten ou Jean-Claude Gal. Et puis, çà et là, quelques pépites oubliées comme Bunker's family de Jean-Michel Nicollet, Rock'n'Roll Suicide de Marc Caro ou encore Extension de Philippe Foerster et Andréas.